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أُمي

عن الجنة أتحدث .. فكيف لي أن أصف الجنة بكلمات ؟؟

وهي المدرسة الأولى في الحياة .. وشمعة الأمل في درب الاحلام ..

هي وطن الخير والسلام .. وبحر الصبر في تفاصيل الحكايات ..

هي قصة كفاحٕ .. ونضالٕ .. وإنتصارات ..

هي زهرةُ النقاء والجمال .. ونبع الطيب والحنان ..

فيكِ ياأُمي دفءُ الشمس في برد الشتاء .. وعطرُ الزهر في ربيع الحكايات ..

فيكِ خيرُ الأقدار .. وأصدقُ الدعوات .. وأجملُ البدايات .. وأسعدُ النهايات ..

كيف أصفكِ والقلبُ ينبضُ عشقٱ بحُبِكِ وانتِ من أكرمني اللهُ بها لتكوني أمي ياأُمي ..

أنتِ سلوتي وأنتِ أماني وعزتي وهنائي وبلسمُ جراحاتي ..

فياالله إحفظ أُمي وأسعد قلبها وأرزقها صحة الجسد وعافية الدهر وطيب الخاطر .