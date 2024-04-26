واشنطن: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة فى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قال الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن أنه مستعد لمناظرة منافسه الجمهوري لكنه لم يحدد الموعد.

وأكد سيد البيت الأبيض خلال مقابلة اليوم الجمعة استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ترامب مستعد

من جهته، رفض دونالد ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب.

لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وفي آذار (مارس) الماضي، دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة "في أي وقت وفي أي مكان"، وتحت إدارة لجنة المناظرات التي وصفها بالفاسدة.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدًا لأميركا والشعب الأميركي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرات في أي وقت وفي أي مكان!".

كما أوضح أنه "يمكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية الفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD). وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!".

وأصبح ترامب المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي من السباق.