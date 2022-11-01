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على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية، فقد أثبت المركز المالي في لندن أنه أكثر حيوية مما كان متوقعاً. وتعرف لندن كمركز مالي مهم في ظل المباني الضخمة وتوزّع البنوك وناطحات السحاب، والأشخاص المشغولين بالبدلات. ومع ذلك، تُخيم سحابة مظلمة فوق العاصمة، تتكون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية.



وسبق أن أعلن 44 في المائة من أكبر مزودي الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنهم سينقلون أنشطتهم أو موظفيهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات EY. أحد المستفيدين من هذا التطور هو باريس، التي ترتفع الآن كمركز تجاري. فهل ستفقد لندن مكانتها كمركز مالي؟



بيج



الأستاذ إيان بيج في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، قال: "موقف لندن لن يتغير نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الأزّمة الحالية". في حين أن بعض البنوك وشركات التأمين قد تنقل بعض عملياتها من لندن إلى فرانكفورت أو دبلن أو أمستردام، فإنّ ذلك لن يمثل تحدياً خطيراً لموقف لندن.

ازدهار باريس كمركز تجاري



وفقاً لمؤشر المركز المالي العالمي Z / Yen ، الذي يصنّف المدن على أساس الأجور والبنية التحتية واللوائح، تعد باريس ثاني أهم مركز مالي في أوروبا الغربية بعد لندن. وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، ازدهرت باريس كمركز تجاري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، نقل دويتشه بنك أجزاء من تداول سنداته هناك في أكتوبر. ومع ذلك، تظل لندن رقم 1 في أوروبا، وأن بورصة لندن احتفلت بعام 2021 باعتباره عاماً قياسياً من حيث الاكتتابات الأولية، وفي هذا الإطار قررت أكثر من 120 شركة الإدراج في بورصة لندن. كان هذا العام أقوى عام لجمع الأموال للاكتتاب العام منذ عام 2007 وأكبر عدد من الشركات منذ عام 2014.

أمستردام عامل جذب



لكن أمستردام تلحق بالركب في هذا الصدد. تضاعفت الاكتتابات العامة الأولية في بورصة أمستردام أربع مرات من عام 2020 إلى عام 2021 - حيث تم جمع ما مجموعه 12 مليار دولار في العام الماضي. لا تزال لندن متقدمة بـ 22 مليار دولار أمريكي.

وفقاً لأستاذ الاقتصاد إيان بيج، فإن المراكز المالية الأوروبية مثل: باريس، أمستردام، أو فرانكفورت لا تشكل تهديداً حقيقياً للندن - لأن المراكز المالية الأوروبية لها أهمية ثانوية من الناحية العالمية. يقول: "كانت باريس تحاول تقويض تفوق الخدمات المالية والتجارية في لندن لما لا يقل عن 200 عام، لكنها لم تنجح أبداً حتى الآن".

نيويورك تحلّ محل لندن



بينما تستمر لندن في الاحتفاظ بمركزها المالي كمركز مالي في أوروبا، هناك منافسة جادة على المستوى الدولي: تقاتل لندن نيويورك من أجل الهيمنة على العالم. في عام 2018، مع ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، خلعت نيويورك لندن. منذ ذلك الحين، كان على لندن أن تتعامل مع المركز الثاني.

عندما صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كانت الشركات المالية متوترة. وأعلنت 97 من أكبر 222 شركة للخدمات المالية أنها ستنقل مقرّها الرئيسي وموظفيها من لندن.

تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



حتى الآن، كان تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أقل بكثير مما كان متوقعاً. تقوم بعض البنوك أو شركات التأمين التي تريد أن تكون نشطة في الدول الأوروبية الآن بتأسيس وجود مادي في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم تكن بحاجة إليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بشكل عام، ومع ذلك، فإن تدفّق الوظائف في لندن منخفض للغاية "، كما يقول بيج.

قامت بعض الشركات بمراجعة خططها مرة أخرى أو تصحيح عدد عمليات نقل الموظفين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أسفل. فبدلاً من عمليات نقل 12500 موظف مخطط لها، سيكون هناك 7000 "فقط" في مارس 2022 .



جزء أساسي من أحجية الصور المقطوعة للقطاع المالي في لندن هو وجود قوة عاملة ماهرة من الخارج. لا يعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدداً أقل من العمّال سيأتون إلى لندن نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للمتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً، والذين يشكلون جوهر الخدمات المالية، لا توجد عقبات كبيرة أمام القدوم إلى لندن، باستثناء بضع خطوات إدارية . "

لا ينبغي لأحد أن ينسى أيضاً أن لندن، كلاعب عالمي، لديها أيضاً نشاط كبير خارج أوروبا. يقول بيج: "لا تتمتع لندن بالخبرة المالية واللغة الإنجليزية فحسب، بل تقدم أيضاً مجموعة من الخدمات المساعدة مثل: المحامين والمستشارين الذين يلعبون دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات المالية".

تضخم قياسي وتغيير رئاسة الوزراء



إنّ التضخم المرتفع والفوضى السياسية خلقت مزاجاً من الأزمة. يبلغ معدل التضخم الحالي 10.1٪ ، مما يعيد التضخم إلى أعلى مستوياته في يوليو، وهو الأعلى منذ 40 عاماً، وفقاً للإحصاءات الوطنية.

يتم أيضاً كسر الأرقام القياسية في السياسة: استقالت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس بعد 45 يوماً فقط - وبالتالي دخلت التاريخ كأقصر رئيس وزراء خدمة في بريطانيا العظمى. أثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة انتقادات هائلة واضطراب في السوق. انخفض الجنيه الإسترليني، مسجلاً أدنى مستوى له مؤقتاً مقابل الدولار عند 1.04 دولار أمريكي.



من جهة أخرى يُواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، ويتساءل بعض الناس كيف يمكن لرجل بهذا القدر من الثراء أن يشعر بما يواجهه الشخص العادي على هذا الصعيد عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة.



ويتساءل العديد من الناس عن حجم ثروة أسرة سوناك، فيما الأخير يصرّ على أنه الشخص المناسب لهذا المنصب، وتعهد بالعمل "بنزاهة وتواضع"، وواعداً "ببذل قصارى جهده لخدمة البريطانيين".

وكان سوناك من مؤيدي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يعتقد أن ذلك سيجعل المملكة المتحدة "أكثر حرية وعدلاً وازدهاراً".



كما قال إنّ تغيير قواعد الهجرة كان سبباً رئيسياً آخر لتصويته على المغادرة: "أعتقد أنّ الهجرة المدروسة يمكن أن تفيد بلادنا.. لكن يجب أن نسيطر على حدودنا".

