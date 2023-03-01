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- المدرسة والحياة، كلاهما يتعلم منهما الانسان دروسا..

- كيف؟

- يقول الكاتب الامريكي (توم بوديت) في المدرسة تتعلم درسا ثم تجتاز بعد ذلك الاختبار، وفي الحياة يحدث العكس، تتعرض لاختبار يعلمك درسا)..

- كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا.. فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى.. (عمر المختار)..

- أعمل على أن تربح نفسك قبل أن تكسب الناس، لانك إن خسرت نفسك، خسرت الاثنين معا، نفسك والاخرين..

- قالت: علا الناسُ الا انت قلت لها:

كذاك يَسفلُ في الميزان من رجحا

- إجعل قلبك هو دليلك الى الخير وتجنب الشر.. قال الرسول الكريم محمد (ص): إستفت قلبك.. البرما اطمأنت اليه النفس، وإطمأن اليه القلب، والأثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس وأفتوك..

- وقال الأديب اللبناني جبران خليل جبران: لو رأيت الجميع ضدك والألوان غير لونك، والكل يمشي عكسك.. لا تتردد.. أمشي وراء قلبك وتمسك بمبادئك.. ولا تأبه لهم حتى وإن أصبحت وحيدا.. لا تتردد.. فالوحدة أفضل من أن تعيش عكس نفسك لارضاء غيرك.. فليس هناك من يستحق أن تغير نفسك من أجله، وارضائه..

- هل بالغ الشاعر، أم ما قاله كان خلاصة تجربة مرة صارت مثلا يتداوله الناس:

لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي

فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي

- لا تعجب من صديق أبتعد أو غدر أو خان، أو تغير، او تلون.. وجد له العذر، لأنه كان يمارس التمثيل معك، وأجاد دوره كممثل، وعندما فتحت الستارة، وانتهى العرض، وسطعت الأضواء عاد الى حقيقته...

- للشاعر ايليا ابو ماضي قصيدة بعنوان اذا القى الزمان عليك شرا منها هذان البيتان عن غدر الصديق واصعب شيء في الحياة خيانة الصديق:

وان جار الصديق عليك ظلما

وقابلك الوفا بعدا وهجرا

فلا تحزن عليه وعش عزيزا

فقد كنت الوفي وكفاك فخرا

- اغسل ضميرك قبل ان تغسل يدك.. فكفاءة الضمير تسبق كفاءة اليد والعقل..

قال: إغسل قلبك قبل أن تغسل وجهك... وكن في العطاء كالشجرة المثمرة، يستظل بها الجميع، ولا يهمها من هو الذي أكل من ثمرها، بقدر ما يهمها أنها تعطي، وأن ضربها جاهل بالحجارة، أو تسلق عليها صبي..

- ليس كل الورد وردا... شتان بين ورد الياسمين وعبيره الجميل وفعله المؤثر في النفس والمكان وورد الشوك، فهو يدمي الاقدام، والورد (الصناعي) بلا رائحة طيبة.

- قالوا المسامح كريم.. وقابل من أساء اليك بالاحسان.. والحاقد باللطف والوجه الطلق.. لانه انسان مريض يستحق الشفقة والعطف ولكي يشعر بتفاهته كذلك.. (احسن الى من شئت تكن اميره).. (الامام علي).

- قال: تجنب أن تجادل الاحمق فقد يخطيء الناس في التفريق بينكما..

- وما دمت لا تستطيع ان تغلق افواه الاخرين فاغلق اذنك عن سماع ما لا يفيد من اقوالهم..

- ليس هناك وثيقة أصدق من القلب تؤكد الحب الحقيقي للوطن، وعمق الولاء له، وقوة الانتماء لأرض ليس لها بديل...

- وقمة الحب أن لا يكون هناك شبيه لمن تحب..