في مختلف أنحاء العالم الغربي الديمقراطي الليبرالي، حيث تشكل حرية التعبير والتحدث علناً عن حقوق الإنسان من البنود الأساسية في الإيمان، تعرض خريجو جامعة هارفارد للتهديد بوضعهم على القائمة السوداء للتوظيف بسبب اعتناقهم وجهات نظر مؤيدة لفلسطين.

وحظر وزير الداخلية الفرنسي المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وأمر بترحيل جميع الرعايا الأجانب الذين "يرتكبون أعمالاً معادية للسامية". وقد تم تطبيق تدابير مماثلة في ألمانيا وأماكن أخرى. قالت وزيرة الداخلية البريطانية المعتوهة سويلا برافرمان، وهي امرأة ذات سجل غير مميز في التعبير عن آراء عنصرية علناً، لكبار ضباط الشرطة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو المشاركة في الهتافات المؤيدة للعرب يمكن أن يكون أعمالاً إجرامية.

إن المذبحة التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والمتقاعدين والمدنيين كانت مثيرة للاشمئزاز وخاطئة ومضرة بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد كانت هناك جهود ماكرة لنسب هذه الفظائع إلى الأمة الفلسطينية بأكملها. وقد سارع الساسة والأصوات الإعلامية الغربية إلى تبني اللغة الأكثر شراسة المؤيدة لإسرائيل، في حين افتقروا إلى الشجاعة للتحدث بوضوح أخلاقي مماثل عن القتل الجماعي للمدنيين في غزة والذي يجري بالفعل على قدم وساق.

إن الدعم الغربي لإسرائيل يُشيد به باعتباره نبيلاً ومقدساً، في حين أن الدعم الملتبس للفلسطينيين يعتبر مشبوهاً وخطيراً وربما إجرامياً. هناك فقدان ذاكرة محسوب بأن هذا صراع له تاريخ طويل ودموي من الفظائع التي ارتكبها كلا الجانبين. إن كل عملية قتل للإسرائيليين حتى الآن كان يتم الثأر لها حتماً من خلال أعمال عقاب جماعي غير متناسبة تمارسها قوات عسكرية أكثر تدميراً بلا حدود. إن أولئك الذين احتضنوا المؤسسة السياسية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة دون انتقاد لا يقلون عن أولئك الذين هللوا لإراقة الدماء على يد حماس في تأجيج الكراهية وتمهيد الساحة لمذبحة في المستقبل. ويجب أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لمحاسبة كلا الجانبين بشكل منصف.

في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، يستغل السياسيون ووسائل الإعلام الشعبوية الصاعدة من اليمين المتطرف القضية الفلسطينية بشكل ساخر وغير أخلاقي كامتداد لحروبهم الثقافية المناهضة لليبرالية. إن التوترات المتصاعدة تعمل على تغذية التشدد على الجانبين، وتؤدي إلى هجمات خسيسة على اليهود والمسلمين، وتستهدف المدارس وأماكن العبادة في مختلف أنحاء العالم. وتصور مواد التجنيد التي يستخدمها تنظيما داعش والقاعدة الدعم الغربي لإسرائيل على أنه استمرار للحرب "الصليبية" ضد العالم الإسلامي.

والمجتمعات منقسمة بشكل متزايد، مع وجود مظاهرات كبيرة متنافسة مؤيدة لفلسطين ومؤيدة لإسرائيل في مدن مثل نيويورك وباريس ولندن. وكان اليهود المعتدلون من بين الأصوات الأكثر صراحة في إثارة المخاوف بشأن قصف غزة، في حين ألقوا اللوم على نتنياهو وزملائه اليمينيين المتطرفين في مجلس الوزراء في دفع التوترات الطائفية إلى نقطة الغليان، وسط هفوات صارخة في الأمن.

يجب إدانة معاداة السامية الفعلية، خاصة وأن العرب واليهود هم أبناء عمومة يتشاركون نفس الأصول السامية واللغات ذات الصلة الوثيقة. ولكن كانت هناك جهود مستمرة لوصم وإلغاء كل التعاطف المؤيد للفلسطينيين باعتباره معاداة للسامية، في حين أن دعم المحنة الفلسطينية هو في الواقع نتيجة حتمية للنصر العالمي لحقوق الإنسان والعدالة الدولية.

من بين الشهادات الحقيقية عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استضافت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، دون أدنى شك، طوفانًا من الشائعات التي لا أساس لها والمعلومات المضللة واللقطات المزيفة، غالبًا بهدف منهجي يتمثل في تشويه صورة الفلسطينيين باعتبارهم "حيوانات" و"بشرًا دون البشر" يستحقون الإبادة.. وزعمت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي كذبا أن "الخونة" العرب الإسرائيليين ساعدوا في اختراق سياج غزة، مما مهد الطريق لمزيد من العنف ضد العرب. وفي الأيام الأخيرة، شن المستوطنون المسلحون هجمات انتقامية قاتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

انتشر تقرير واسع الانتشار يزعم أن حماس قطعت رؤوس أطفال على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، وأدان الرئيس جو بايدن الفظائع، قبل أن تضطر الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض إلى إنكار حدوث ذلك على الإطلاق، وأصدرت شبكة سي إن إن اعتذارًا عن الترويج لمثل هذه الأكاذيب.. وقد تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لهجوم شديد لأنها لم تصف حماس بالإرهابية، في حين تم رش استوديوهاتها بالطلاء الأحمر من قبل الناشطين المؤيدين لفلسطين "لتصنيع الموافقة على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وفي كل حركة حقوقية تاريخية، تعايش المعتدلون جنبًا إلى جنب مع المتشددين المتطرفين. وشمل ذلك الناشطين المناهضين للفصل العنصري، والحقوق المدنية الأمريكية، والمطالبين بحق المرأة في التصويت، والجمهوريين الأيرلنديين، والحركة الصهيونية بالفعل - وهي القضية التي ارتكب العديد من القادة الإسرائيليين المستقبليين من أجلها هجمات إرهابية: بما في ذلك تورط مناحيم بيغن في هجوم عام 1946 على فندق الملك داود في القدس و وإشراف أرييل شارون على مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982، أظهر الأخير وحشية تفوق بكثير ما حدث في الأيام الأخيرة. لقد مجد وزراء اليمين المتطرف الحاليون المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 فلسطينياً في أحد مساجد الخليل، وهو العمل الذي احتفل به اليمين الصهيوني المتطرف باعتباره نموذجاً لكيفية محو كل الفلسطينيين من الأرض.

شهادات الأمهات الإسرائيليات اللاتي لم يعرفن ما إذا كان أطفالهن أحياء أم أمواتاً أم محتجزين كرهائن جعلتني أبكي بسبب ذكرى شخصية من الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. وكان من المفترض أن تنقل الحافلة المدرسية ابنتي إلى المنزل، لكن وسط الفوضى نقلهما السائق إلى مكان آمن بالقرب من المستشفى. طوال يوم كامل كنت أعتقد بشكل محموم أنهم قد يموتون، أو يضيعون إلى الأبد. دفعتنا تلك الساعات من الجنون إلى الفرار من لبنان كلاجئين. وأتساءل كم من الإسرائيليين الذين فروا من المناطق الحدودية المضطربة سيختارون أيضًا عدم العودة أبدًا، أو مغادرة إسرائيل تمامًا.

إن المحاولات التي تؤدي إلى نتائج عكسية لقصف غزة حتى لا يبقى هناك أي مقاتلين لن تؤدي إلا إلى تقويض أمن إسرائيل من خلال تنشئة أجيال جديدة تشعر بالمرارة وتعشق أوهام الانتقام العشوائي، وبالتالي تمكين الفصائل البغيضة مثل حزب الله وحماس. فالعنف لا يولد إلا العنف البغيض والدائم.

لقد تم التهليل بصوت عالٍ في الأيام الأخيرة لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وإقامة دولتها وأمنها، وقد انضمت بالفعل أعداد متزايدة من الدول العربية إلى هذه المبادئ. ويسعى جميع الفلسطينيين بكل تواضع إلى الحصول على بعض هذه الحقوق نفسها الممنوحة لهم، بما في ذلك حكم الأراضي التي تنتمي إليهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة الملزمة قانونًا.

إن أولئك الذين يدافعون سلمياً عن القضايا الإنسانية مثل فلسطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليهود المعتدلين الذين يشتركون في رؤية دولتين متعايشتين ذات سيادة، يجب احترامهم والإصغاء إليهم. ومن أجل استرضاء اللوبي الصهيوني اليميني المتطرف الانتقامي، يجب على الغرب ألا يتخلى بين عشية وضحاها عن مئات السنين من الحقوق السياسية والحريات والدفاع عن حقوق الإنسان التي تم الحصول عليها بشق الأنفس.