ورغم أن الغالبية العظمى من الاهتمام العالمي كان منصباً على الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن الوضع في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، فضلاً عن إسرائيل ذاتها، لم يكن سهلاً بالنسبة للفلسطينيين. المسافة بين القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) إلى غزة قصيرة نسبياً إذ تبلغ 67 كيلومتراً، ولا تستغرق الرحلة بالسيارة أكثر من ساعة. لكن الأحداث التي تلت عملية فيضان الأقصى جعلت سكان القدس وقطاع غزة أقرب إلى مشاعر التضامن والوحدة الفلسطينية.

وبعد أن أعلنت الحرب ضد حماس قبل عدة أسابيع، قامت إسرائيل أيضًا بقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية. منذ 7 أكتوبر، أزالت سياسة الحرب أي قيود على الجنود الإسرائيليين. وقُتل أكثر من 90 فلسطينيًا في الضفة الغربية، معظمهم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، التي تم تخفيف قواعد الاشتباك الخاصة بها بشكل أكبر.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية – وخاصة تلك الموجودة في مدن نابلس وجنين وطولكرم الشمالية. وقد تجلت هذه السياسة الإسرائيلية المكثفة أيضًا في حدث تم بثه على نطاق واسع، حيث أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن وزارته ستقوم بشراء 10 آلاف بندقية لفرق الأمن المدنية اليهودية في الضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، كان للتقارب العاطفي والوطني بين الفلسطينيين تأثير كبير وصعب على حياة وعمل المقدسيين. لقد أتاحت العلاقة بين غزة والأقصى فرصة للمحتل، والعديد من الإسرائيليين، لممارسة الوحشية والتنمر في محاولة لاستعادة التفوق في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى وجه الخصوص، فإن سكان القدس الذين يعانون منذ توقيع اتفاقيات أوسلو يشعرون وكأنهم أيتام سياسيين لبعض الوقت. لقد جعل تسونامي الأقصى الوضع السيئ في المدينة أكثر صعوبة على جميع الجبهات.

ان أحداث غزة تكشف عمق العنصرية الإسرائيلية والغطرسة، وتعيد مشاعر الغضب والاشمئزاز، مما سيزيد من حالات القمع، وقد تتحول عاجلاً أم آجلاً إلى انفجار. وسيقول المحتل إنه تفاجأ بأسباب الانفجار، رغم أن السبب الرئيسي هو حالة الاحتلال غير الطبيعية وغير المستدامة، التي لا علاج جذري لها من أجل الحرية والاستقلال.

وقد امتنع العديد من العمال الفلسطينيين عن الذهاب إلى العمل، وتلقى بعضهم تهديدات بالفصل من عملهم إذا استمر غيابهم، ويبدو أن أصحاب العمل لا يهتمون بالصعوبات التي يواجهها عمالهم في الوصول أو القيود التي يواجهونها. واشتكى بعض العمال من إصرار أصحاب عملهم على تفتيش محتويات هواتفهم الخاصة للتأكد من عدم وجود أي علامات تضامن مع شعبهم. مع استمرار العدوان على غزة وغياب أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار، أصبح العديد من العمال المقدسيين في حيرة من أمرهم بشأن وضعهم، حيث اضطر الكثير منهم، بسبب ظروفهم المعيشية، إلى الذهاب إلى العمل، حتى لو صمدوا لفترة أطول. رحلات للوصول إلى أماكن عملهم. وقد قام الكثير منهم بمسح محتويات هواتفهم حتى لا يتم طردهم من العمل.

وقد سمح إعلان الحرب لإسرائيل باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتضمنت التحولات الجديدة في السياسة ضوابط داخلية أكثر صرامة من خلال نقاط التفتيش داخل الضفة الغربية، فضلا عن عمليات تفتيش وتعطيل أكثر صرامة للفلسطينيين في الضفة الغربية. ويشمل ذلك فترات طويلة تم فيها إغلاق جسر الملك الحسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، أو تقييده من حيث عدد الأشخاص المسموح لهم بالسفر في أي من الاتجاهين.

وقد تم إلغاء تصاريح السفر، بما في ذلك العمال، لمئات الفلسطينيين، مما لا يؤثر على العمال والشركات فحسب، بل أيضًا على الأفراد الذين يبحثون عن العلاج الطبي في القدس وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، وجد الفلسطينيون الذين يعيشون خارج الجدار أنفسهم غير قادرين على السفر، خاصة بسياراتهم، إلى أجزاء أخرى من القدس، حيث تطبق إسرائيل لائحة صارمة تقيد الفلسطينيين بالبقاء في الأحياء التي تم تسجيلهم فيها وفقا لبطاقات هويتهم التي أصدرتها إسرائيل.

وفي حين تم تقييد السفر بالسيارة على أي شخص، بما في ذلك المقدسيون، الذين يعيشون خارج الجدار، فقد تمكن البعض من تجاوز هذه القيود باستخدام نقاط التفتيش ذات الاستخدام المزدوج، مثل حاجز حزما في الشمال وحاجز النفق بالقرب من بيت لحم.

يقول الشباب الفلسطيني في البلدة القديمة بالقدس وما حولها إن الجنود الإسرائيليين أوقفوهم، وصادر بعضهم هواتفهم المحمولة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على أي مواد يمكن اعتبارها داعمة للنضال الفلسطيني بشكل عام وحماس بشكل خاص.

وفي إسرائيل، تم الإبلاغ عن تنمر مماثل من قبل طلاب الجامعات والموظفين، بما في ذلك عامل واحد على الأقل في المستشفى، حيث قال البعض إنهم تم إيقافهم عن العمل أو فقدوا وظائفهم لأنهم أعربوا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. وقالت منظمة "عدالة"، وهي منظمة غير حكومية مقرها حيفا، إن ما لا يقل عن 40 مواطنًا فلسطينيًا في إسرائيل تم فصلهم عن الدراسة في الجامعات في الأسابيع الأخيرة.

لقد تسبب الوضع المتوتر الذي يواجهه الفلسطينيون، في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، في انقسام عميق في المنطقة سيكون له آثاره لسنوات قادمة. المسافة بين غزة والقدس أصبحت أقرب وأبعد بسبب أحداث 7 أكتوبر.