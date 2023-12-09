أناديكم راجياً متوسّلا

يا لحمي وعظمي وشحمي ودمي ودمعي

يا وفرة أحزاني وشحيح فرحي

صديقي جسَدي بما تحملهُ من عهْرٍ وطُهر

أيها الدفق الذي لازمني في حلِّي وترحالي

في هدأتي وهلَعي

في سكوني وصخَبي

شبيبتي ومشيبي

ارتخائي وانشدادي

رفقاً بشاعر تدفق حرفُهُ في جوفك

بعد حينٍ سيكون جسدي زفرةً ورميما

خواناً على مائدة الديدان

وما تبقّى من حشاشةٍ سمجةِ الطعم

يمتصه جوف الأرض ليكون وقودا

تَـتلَـقّفـهُ خزانات كارتل " لوكهيد "

أو في أنابيب بترول " شِل "

أتوسل إليك يا إلهي القدير المكين

مناي ألاّ يتقد وقود رفاتي في عجلات الحرب

ألاّ يكون ثمَـنـاً يصار إلى جيوب ممتهني أوجاع المكدودين

أرْأب أن يُحال مُتَّقداً دافئاً لصالات الروليت وأوكار الداعرين

دعهُ يكنْ وقوداً في فوانيس ذوي الظلمات

أعرف أنَّ المصباحَ شاحبٌ لكنه يُوضح الملمح

هكذا أريده لا يُعمي الأبصار

وأنت أيها الجدَث يا مَن حويتَـني حانياً مطببا

أنقذتَـني أنا العصفور الذي بلّلهُ مطر الحياة

بزخّاته السود العميمة

كنتَ لي ملجأً غير حصين

عِـشّاً من أعواد المشانق

زنزاناتٍ من حديد أجسادنا

غير أنها أحيلتْ إلى سرفات دبابات ساحقة

محالٌ أن تكون وهنتْ من دوس نعال السلطات

جسدي الموشوم بالعذابات

المعلّق مثل ثريا صدئة مظلمة

المُمدّد كتابوتٍ لا يُبكيه حانٍ

دعوه يُـقبرْ بلا صلاة جنازة

يرعى طقوسها معمّم أزعر

يصحبهُ أمير حربٍ يهللُ للشهادة

جسَدي المُسجّى لا يلوّحُ لي تلويحة الوداع

يا مَن حَوَيـتَـني في جوف الأرض

إنْ لم أكنْ أصلح وقودا

فصيّرني كومةً ضئيلة من فوسفات

لأشبع بعض الزهور سماداً عضويا

يخصب مياسمها، أوراقَها

يوسع عطرَها نشراً

وأنتِ أيتها الأرض التي حملَـتْـني

لم تعبئي بثقال ذنوبي

ارتضيتِ بعواهني وشطحاتي

مثلما استأنستِ بِنُـبلي ورباطة جأشي

آسف على قلّة خطاياي ونتَف فورات نزقي وضعفي

سوف أحيا في مماتي مبتهجا

لو استنار هذا العالم هنيهةَ سلامٍ من دهان وقودي

وأورقت الزهور ولو لمحةٍ

ضاحكةً من حشاشة سمادي