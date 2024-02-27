سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب. ويستخدم جيش الاحتلال، وبتعليمات مباشرة من حكومة التطرف، التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وهناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية.

الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة، والوضع قد يزداد سوءًا، حيث الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة،م خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.

ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، ومن المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان، كون أن نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد والنوم في العراء يمكن أن يخلق ظروفاً ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع، خصوصًا بين الأطفال، كما حدث ذلك بالفعل حيث يواجه السكان في قطاع غزة تحديات شديدة مستمرة بفعل انهيار النظام الصحي في غزة.

جرائم الاحتلال المتواصلة أدت إلى كارثة حقيقية، حيث أن أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا، ويفترض أنهم ماتوا، وخطر المجاعة مرتفع، ويزداد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذَّر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، وأهالي قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل، يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا، وبالرغم من ازدياد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية سريعة لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة وفلسطين كاملة، ومن الواجب تعزيز عمل الأونروا في مجال التعليم والصحة وضرورة توضيح الموقف للدول التي أعلنت وقف مساعداتها بأنها تساعد بقرارها على تدمير النظام التعليمي والصحي في فلسطين، والتأكيد أن على جميع الدول استئناف دعمها.

بات المطلوب من المجتمع الدولي مضاعفة تمويله لوكالة الأونروا، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً وحشياً وحرب إبادة جماعية من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية، ويجب على منظومة دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، اتخاذ خطوات مهمة نحو تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب.