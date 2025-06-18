في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها المنطقة وتتسم بتحولات جذرية لم نعرفها منذ فترة طويلة، أجد نفسي أقف أمام مشهد يذكرني بتلك اللحظة التي وقفت فيها على ما يجري في بغداد عام 2003، حين كان الجيش الجرار الأميركي يدخل أبوابها، حيث عرفت حينذاك أن عصرًا بأكمله سوف يُمحى ويولد آخر من بطن الفوضى. اليوم، وبعد الضربات الإسرائيلية المتتالية والمدمرة التي طالت قلب النظام الإيراني، نقف على عتبة تحول شبه مماثل، لكن بحجم أكبر وتداعيات قد تكون أعمق.

لا أستطيع التكهن بما قد يحصل في الأيام الصعبة القادمة، على أنه ينتابني شعور بالخوف، فالنظام الذي ظل لأربعة عقود يصدر ثورته ويوصل نفوذه من لبنان إلى اليمن، يبدو اليوم وكأنه أشبه ببيت من ورق، يتهاوى أمام عاصفة قوية للغاية.

إنها حقًا لحظات مربكة، وأنا أقرأ وأشاهد التقارير التي تتحدث عن فرار رؤوس وقادة الحرس الثوري إلى مخابئ في جوف الأرض، وقتل من أبى أو لم يفر إلى تلك الملاجئ. وبينما صاروخ "فتاح" الذي كان يُفترض أن يكون سيف (دموقليس) المعلق فوق رؤوس الأعداء، لم يعد سوى رمز لعجز نظام فقد بوصلته الاستراتيجية، بل وحتى التكتيكية.

مع أنني بدأت أظن أن سقوط النظام الإيراني بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أنني أخشى مما قد يلي بعده. فالتاريخ يقول لنا إنَّ انهيار الأنظمة الاستبدادية في شرقنا الأوسطي نادرًا ما ينتهي إلى الاستقرار، بل على العكس غالبًا ما يفتح أبواب جهنم على مصراعيها، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا واليمن.

على أنَّ الحالة الإيرانية تحمل خصوصية مختلفة كليًا، فهي ليست مجرد دولة عادية، بل تشبه قارة بشرية تضم ما يقارب التسعين مليون نسمة، ناهيك عن فسيفساء عرقية وقومية ومذهبية معقدة للغاية تشمل الفرس والأذريين والعرب والكرد والبلوش… إلخ.

الحقيقة الدامغة أنَّ النظام الإيراني فقد أهم أوراق قوته الإقليمية خلال العامين الماضيين. سقوط نظام الأسد قطع الجسر البري الذي كان يربط إيران بلبنان، الذي تم تدمير حزب الله فيه، وبتدميره أنهى أهم أذرع إيران في تلك المنطقة، كما أن انهيار حماس في غزة أفضى إلى خسارة النظام الإيراني آخر أوراقه الضاغطة ضد إسرائيل. وكأن الأقدار شاءت أن تتساقط أوراق الخريف الإيراني واحدة تلو الأخرى، حتى باتت شجرتها عارية أمام رياح التغيير العاتية.

ماذا لو كان كل هذا مجرد وهم؟ ماذا لو كان النظام الإيراني يخطط لمفاجأة استراتيجية لم نحسب حسابها؟ هذه الأسئلة تؤرقني ليل نهار، خاصة أنَّ التاريخ مليء بالمفاجآت التي قلبت موازين القوى رأسًا على عقب. لكنَّ المؤشرات الحالية تشير إلى أنَّ النظام يعيش أزمة وجودية حقيقية، فالاقتصاد منهار تحت وطأة العقوبات والحرب، والشعب يغلي من الداخل، والنخبة الحاكمة منقسمة بين تيار متشدد يريد المقاومة حتى النهاية وآخر براغماتي يسعى للنجاة بما يمكن إنقاذه.

النظام الإيراني يدرك أنَّ الاستمرار في المواجهة يعني الانتحار الجماعي، لكن التراجع يعني فقدان الشرعية التي بناها على أساس المقاومة والممانعة.

السؤال الأهم الآن ليس متى سيسقط النظام، بل ماذا سيحدث بعد سقوطه؟ هل النظام يحارب من أجل البقاء، أم من أجل أن يُمنح موته معنى؟ الجواب يكمن في فهم طبيعة القوى الداخلية والخارجية التي ستتصارع على ملء الفراغ. داخليًا، هناك المعارضة الملكية بقيادة رضا بهلوي التي تدعي امتلاك خطة للانتقال الديمقراطي، وهناك قوى علمانية وليبرالية تسعى لبناء نظام جمهوري حديث، وهناك أيضًا القوميات غير الفارسية التي قد تسعى للانفصال أو الحكم الذاتي.

خارجيًا، المشهد أكثر تعقيدًا... فالولايات المتحدة، بالرغم من عدائها للنظام الحالي، تدرك أنَّ انهيار إيران كدولة موحدة سيخلق فوضى إقليمية لا يمكن السيطرة عليها. روسيا والصين، الحليفان التقليديان لطهران، يبدوان غير مستعدين للتدخل العسكري المباشر لإنقاذ النظام، لكنهما في الوقت نفسه لن يسمحا بسيطرة أميركية كاملة على هذا البلد الاستراتيجي. تركيا تراقب الوضع بحذر، فهي تدرك أنَّ سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام تدفق ملايين اللاجئين نحو حدودها، كما قد يؤجج طموحات الحكم الذاتي أو الفيدرالي أو حتى الانفصالي للكرد في كردستان إيران، وكذا الحال مع عرب الأهواز أو البلوش أو الأذريين... إلخ.

الدول العربية، وخاصة دول الخليج، تعيش حالة من التردد المفهوم. فمن جهة، هي ترحب بسقوط النظام الذي ظل لعقود مصدر تهديد وجودي لأمنها القومي، لكن من جهة أخرى، تخشى من الفوضى التي قد تنجم عن هذا السقوط وتنتشر كالنار في الهشيم عبر المنطقة. السعودية والإمارات تحديدًا تدركان أنَّ استقرار إيران كدولة أهم من طبيعة النظام الحاكم فيها، فالجار المضطرب أخطر من الجار العدو.

في هذا المشهد المعقد، يبرز سؤال جوهري: هل ستنجح القوى الداخلية الإيرانية في إدارة انتقال سلمي للسلطة، أم أننا مقبلون على حرب أهلية طويلة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد؟ الإجابة تعتمد على عوامل عديدة، أهمها موقف الجيش النظامي والحرس الثوري من أي تغيير سياسي. إذا انحازت هذه القوى للشعب أو على الأقل بقيت محايدة، فإن فرص الانتقال السلمي تزداد. أما إذا قررت القتال حتى النهاية، فإن إيران قد تشهد مأساة تفوق ما حدث في سوريا والعراق مجتمعين.

الأمر المؤكد أن سقوط النظام الإيراني سيعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط بالكامل. العراق، الذي ظل لسنوات تحت النفوذ الإيراني شبه الكامل، سيجد نفسه أمام فرصة ذهبية لاستعادة استقلاليته السياسية، لكنه في الوقت نفسه قد يواجه فوضى أمنية جديدة مع انهيار "الميليشيات" المدعومة من طهران.

لبنان، الذي دفع ثمنًا باهظًا لهيمنة حزب الله، قد يشهد ولادة جديدة كدولة ديمقراطية حقيقية، أو قد ينزلق إلى حرب أهلية جديدة بين مكونات مجتمعه المتنوعة.

سوريا، التي فقدت نظام الأسد مؤخرًا، ستجد نفسها أمام تحدي بناء دولة جديدة دون الدعم الإيراني الذي اعتمدت عليه لسنوات. اليمن قد يشهد نهاية الحرب الأهلية مع انقطاع الدعم الإيراني عن الحوثيين، لكن هذا لا يضمن تحقيق السلام الدائم في بلد مزقته سنوات من الصراع والفقر.

على الصعيد الاقتصادي، انهيار النظام الإيراني سيكون له تداعيات عالمية. لأن إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، وأي اضطراب في إنتاجها وتصديرها سيؤثر على أسعار الطاقة عالميًا.

الصين، التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني، ستضطر للبحث عن بدائل، مما قد يغير خريطة التجارة العالمية للطاقة. روسيا، من جهتها، قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكنها ستخسر حليفًا استراتيجيًا مهمًا في مواجهة الغرب.

البرنامج النووي الإيراني يطرح تحديًا آخر... فماذا سيحدث للمنشآت النووية والمواد المشعة في حالة انهيار الدولة؟ هل ستتمكن القوى الدولية من السيطرة على هذه المواد ومنع وقوعها في أيدي جماعات متطرفة؟ أم أننا مقبلون على كابوس انتشار نووي في منطقة تعج بالصراعات والتوترات؟

بين كل هذه التحديات الجسام، أتساءل: هل نحن مستعدون لما بعد انهيار نظام إيران؟ ترى هل لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة للتعامل مع مخرجات انهيار دولة بضخامة وأهمية إيران؟ الإجابة الحامية هي لا. فالعالم لا يزال يتعافى من إفرازات الحروب في العراق وأفغانستان وليبيا، ولا يبدو مستعدًا لمواجهة أزمة جديدة قد تكون أكبر وأعقد من كل ما سبق.

لكن حتمًا التاريخ لا ينتظر استعدادنا... فالأحداث تتسارع، والنظام الإيراني يبدو وكأنه في أيامه الأخيرة.