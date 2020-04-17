إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-22 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

712

% 0.71
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

99.761

-
المتعافون

97.149

% 97.38
الوفيات

1.900

% 1.90
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