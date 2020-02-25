| حول العالم
|0
|0
|767.972.961
|6.950.655
| أوقيانوسيا
|0
|0
|689.156.586
|6.881.718
| الولايات المتحدة الأمريكية
|0
|0
|103.436.829
|1.127.152
| الصين
|0
|0
|99.294.553
|121.515
| الهند
|0
|0
|44.994.619
|531.913
| فرنسا
|0
|0
|38.997.490
|167.985
| ألمانيا
|0
|0
|38.437.756
|174.979
| البرازيل
|0
|0
|37.682.660
|704.159
| اليابان
|0
|0
|33.803.572
|74.694
| كوريا الجنوبية
|0
|0
|32.406.598
|35.071
| إيطاليا
|0
|0
|25.901.529
|190.906
| المملكة المتحدة
|0
|0
|24.641.348
|227.928
| روسيا
|0
|0
|22.967.718
|399.715
| تركيا
|0
|0
|17.004.677
|101.419
| إسبانيا
|0
|0
|13.980.340
|121.852
| الفيتنام
|0
|0
|11.621.057
|43.206
| أستراليا
|0
|0
|11.519.171
|22.076
| فيتنام
|0
|0
|11.515.908
|43.175
| الأرجنتين
|0
|0
|10.044.957
|130.472
| هولندا
|0
|0
|8.616.297
|22.986
|مواضيع قد تهمك :
| المكسيك
|0
|0
|7.633.355
|334.336
| إيران
|0
|0
|7.612.662
|146.301
| اندونيسيا
|0
|0
|6.812.127
|161.879
| بولندا
|0
|0
|6.517.984
|119.629
| كولمبيا
|0
|0
|6.374.521
|142.861
| النمسا
|0
|0
|6.081.287
|22.534
| تركيا
|24.832
|126
|5.795.665
|51.645
| البرتغال
|0
|0
|5.594.106
|26.927
| أوكرانيا
|0
|0
|5.518.385
|109.904
| اليونان
|0
|0
|5.338.394
|37.210
| تشيلي
|0
|0
|5.288.481
|61.590
| ماليزيا
|0
|0
|5.118.353
|37.172
| إسرائيل
|0
|0
|4.829.689
|12.575
| بلجيكا
|0
|0
|4.801.887
|34.376
| تايلند
|0
|0
|4.753.615
|34.396
| كندا
|0
|0
|4.692.732
|53.046
| جمهورية التشيك
|0
|0
|4.642.824
|42.811
| البيرو
|0
|0
|4.514.682
|221.203
| سويسرا
|0
|0
|4.407.106
|14.025
| الفلبين
|0
|0
|4.168.009
|66.484
|مواضيع قد تهمك :
| جنوب أفريقيا
|0
|0
|4.072.533
|102.595
| الدانمارك
|0
|0
|3.414.419
|8.756
| رومانيا
|0
|0
|3.408.455
|68.243
| هونغ كونغ
|0
|0
|2.901.938
|13.756
| السويد
|0
|0
|2.712.743
|24.536
| صربيا
|0
|0
|2.544.228
|18.057
| سنغافورة
|0
|0
|2.511.172
|1.841
| العراق
|0
|0
|2.465.545
|25.375
| نيوزيلاندا
|0
|0
|2.350.501
|3.159
| هنغاريا
|0
|0
|2.203.200
|48.798
| بنغلادش
|0
|0
|2.043.288
|29.463
| سلوفاكيا
|0
|0
|1.866.857
|21.167
| جورجيا
|0
|0
|1.845.538
|17.101
| الأردن
|0
|0
|1.746.997
|14.122
| ايرلندا
|0
|0
|1.713.911
|9.043
| باكستان
|0
|0
|1.580.631
|30.656
| كازاخستان
|0
|0
|1.502.857
|19.072
| النرويج
|0
|0
|1.485.975
|5.600
| فنلندا
|0
|0
|1.482.668
|10.012
| سلوفينيا
|0
|0
|1.344.579
|9.420
|مواضيع قد تهمك :
| لتوانيا
|0
|0
|1.321.540
|9.692
| بلغاريا
|0
|0
|1.298.475
|38.371
| المغرب
|0
|0
|1.275.191
|16.297
| كرواتيا
|0
|0
|1.274.040
|18.276
| غواتيمالا
|0
|0
|1.264.574
|20.212
| بورتوريكو
|0
|0
|1.252.713
|5.938
| لبنان
|0
|0
|1.238.552
|10.936
| كوستاريكا
|0
|0
|1.237.611
|9.402
| بوليفيا
|0
|0
|1.203.738
|22.393
| تونس
|0
|0
|1.153.361
|29.423
| كوبا
|0
|0
|1.114.934
|8.530
| الإكوادور
|0
|0
|1.067.327
|36.034
| الإمارات العربية المتحدة
|0
|0
|1.067.030
|2.349
| الإمارات العربية المتحدة
|0
|0
|1.067.030
|2.349
| بنما
|0
|0
|1.044.965
|8.641
| الأروجواي
|0
|0
|1.038.774
|7.634
| منغوليا
|0
|0
|1.010.944
|2.284
| نيبال
|0
|0
|1.003.372
|12.031
| بلاروسيا
|0
|0
|994.037
|7.118
| لاتفيا
|0
|0
|975.723
|7.370
|مواضيع قد تهمك :
| المملكة العربية السعودية
|0
|0
|841.469
|9.646
| أدريبجان
|0
|0
|831.962
|10.285
| الباراجواي
|0
|0
|735.759
|19.961
| فلسطين
|0
|0
|703.228
|5.708
| البحرين
|0
|0
|696.614
|1.536
| سيرلانكا
|0
|0
|672.554
|16.880
| الكويت
|0
|0
|666.005
|2.570
| جمهورية الدومنيكان
|0
|0
|663.195
|4.384
| قبرص
|0
|0
|660.854
|1.364
| مينمار
|0
|0
|640.825
|19.494
| جمهورية مولدوفا
|0
|0
|620.758
|12.124
| إستونيا
|0
|0
|601.588
|2.898
| مولدوفا
|0
|0
|595.073
|11.918
| فنزويلا
|0
|0
|552.695
|5.856
| مصر
|0
|0
|516.023
|24.830
| قطر
|0
|0
|514.524
|690
| ليبيا
|0
|0
|507.266
|6.437
| إثيوبيا
|0
|0
|500.943
|7.574
| Réunion
|0
|0
|494.595
|921
| الهندوراس
|0
|0
|472.619
|11.116
|مواضيع قد تهمك :
| أرمينيا
|0
|0
|449.245
|8.751
| البوسنة والهرسك
|0
|0
|403.049
|16.352
| عمان
|0
|0
|399.449
|4.628
| لوكسمبورغ
|0
|0
|382.785
|1.000
| مقدونيا الشمالية
|0
|0
|348.335
|9.939
| زامبيا
|0
|0
|347.022
|4.062
| كينيا
|0
|0
|343.786
|5.689
| ألبانيا
|0
|0
|334.090
|3.604
| بوتسوانا
|0
|0
|330.077
|2.797
| بروناي دار السلام
|0
|0
|309.561
|162
| موريشيوس
|0
|0
|308.209
|1.053
| بروناي دار السلام
|0
|0
|299.505
|225
| كوسوفو
|0
|0
|273.914
|3.209
| الجزائر
|0
|0
|271.852
|6.881
| نيجيريا
|0
|0
|266.675
|3.155
| زيمبابوي
|0
|0
|265.604
|5.709
| مونتنغرو
|0
|0
|251.133
|2.654
| الموزمبيق
|0
|0
|233.417
|2.243
| مارتينيك
|0
|0
|230.354
|1.104
| أفغانستان
|0
|0
|223.637
|7.931
|مواضيع قد تهمك :
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
|0
|0
|218.570
|671
| لاوس
|0
|0
|216.693
|758
| أيسلندا
|0
|0
|208.743
|186
| جوادلوب
|0
|0
|203.235
|1.021
| السلفادور
|0
|0
|201.785
|4.230
| ترينيداد و توباغو
|0
|0
|191.496
|4.390
| المالديف
|0
|0
|186.687
|316
| أوغندا
|0
|0
|171.729
|3.632
| غانا
|0
|0
|171.653
|1.462
| ناميبيا
|0
|0
|171.310
|4.091
| أوزبكستان
|0
|0
|171.083
|1.016
| جامايكا
|0
|0
|155.376
|3.581
| كمبوديا
|0
|0
|138.932
|3.056
| رواندا
|0
|0
|133.194
|1.468
| الكاميرون
|0
|0
|125.090
|1.974
| مالطا
|0
|0
|119.052
|864
| بربادوس
|0
|0
|109.276
|612
| انغولا
|0
|0
|105.384
|1.934
| غيانا الفرنسية
|0
|0
|98.041
|413
| جمهورية الكونغو الديمقراطية
|0
|0
|97.697
|1.468
|مواضيع قد تهمك :
| جمهورية الكونغو الديمقراطية
|0
|0
|96.652
|1.467
| السنغال
|0
|0
|89.007
|1.971
| مالاوي
|0
|0
|88.791
|2.686
| الكوديفوار
|0
|0
|88.335
|835
| قيرغيزستان
|0
|0
|87.891
|1.024
| ساحل العاج
|0
|0
|87.885
|830
| سورينام
|0
|0
|82.588
|1.408
| كاليدونيا الجديدة
|0
|0
|80.064
|314
| بولينيزيا الفرنسية
|0
|0
|78.613
|649
| إيسواتيني
|0
|0
|74.882
|1.427
| غيانا
|0
|0
|73.385
|1.299
| بليز
|0
|0
|70.782
|688
| فيجي
|0
|0
|69.047
|885
| مدغشقر
|0
|0
|68.289
|1.425
| جيرسي
|0
|0
|66.391
|161
| الرأس الأخضر
|0
|0
|64.146
|414
| السودان
|0
|0
|63.993
|5.046
| موريتانيا
|0
|0
|63.712
|997
| بوتان
|0
|0
|62.683
|21
| سوريا
|0
|0
|57.423
|3.163
|مواضيع قد تهمك :
| بوروندي
|0
|0
|54.201
|15
| غوام
|0
|0
|51.694
|415
| السيشيل
|0
|0
|50.937
|172
| الغابون
|0
|0
|48.992
|307
| أندورا
|0
|0
|48.015
|159
| بابوا غينيا الجديدة
|0
|0
|46.864
|670
| كوراساو
|0
|0
|45.883
|305
| أروبا
|0
|0
|44.224
|292
| تنزانيا
|0
|0
|43.078
|846
| مايوت
|0
|0
|42.027
|187
| تنزانيا
|0
|0
|40.656
|845
| الطوغو
|0
|0
|39.506
|290
| غينيا
|0
|0
|38.563
|468
| البهاماس
|0
|0
|38.084
|844
| جزيرة آيل أوف مان
|0
|0
|38.008
|116
| غيرنسي
|0
|0
|35.326
|67
| جزر فارو
|0
|0
|34.658
|28
| ليسوتو
|0
|0
|34.490
|706
| هايتي
|0
|0
|34.301
|860
| مالي
|0
|0
|33.151
|743
|مواضيع قد تهمك :
| جزر كايمان
|0
|0
|31.472
|37
| القديسة لوسيا
|0
|0
|30.052
|409
| البنين
|0
|0
|28.014
|163
| الصومال
|0
|0
|27.334
|1.361
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
|0
|0
|26.460
|65
| جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
|0
|0
|25.293
|132
| الكونغو
|0
|0
|25.196
|389
| سان مارينو
|0
|0
|24.339
|125
| تيمور ليشتي
|0
|0
|23.460
|138
| بوركينافاسو
|0
|0
|22.056
|396
| جزر سليمان
|0
|0
|21.611
|153
| ليختنشتاين
|0
|0
|21.473
|87
| جبل طارق
|0
|0
|20.550
|113
| غرينادا
|0
|0
|19.693
|238
| برمودا
|0
|0
|18.860
|165
| جنوب السودان
|0
|0
|18.368
|138
| طاجيكستان
|0
|0
|17.786
|125
| غينيا الإستوائية
|0
|0
|17.130
|183
| موناكو
|0
|0
|16.842
|67
| تونغا
|0
|0
|16.819
|12
|مواضيع قد تهمك :
| ساموا
|0
|0
|16.771
|31
| جزر مارشال
|0
|0
|16.098
|17
| نيكاراغوا
|0
|0
|15.920
|245
| دومينيكا
|0
|0
|15.760
|74
| جيبوتي
|0
|0
|15.690
|189
| جمهورية افريقيا الوسطى
|0
|0
|15.367
|113
| جزر مريانا الشمالية
|0
|0
|14.041
|41
| غامبيا
|0
|0
|12.626
|372
| القديس مارتن
|0
|0
|12.324
|46
| فانواتو
|0
|0
|12.019
|14
| غرينلاند
|0
|0
|11.971
|21
| اليمن
|0
|0
|11.945
|2.159
| سينت مارتن
|0
|0
|11.051
|92
| إريتريا
|0
|0
|10.189
|103
| بونير
|0
|0
|9.864
|33
| سانت فنسنت وجزر غرينادين
|0
|0
|9.631
|124
| غينيا بيساو
|0
|0
|9.614
|177
| النيجر
|0
|0
|9.513
|315
| جزر القمر
|0
|0
|9.109
|160
| أنتيغوا وبربودا
|0
|0
|9.106
|146
|مواضيع قد تهمك :
| ساموا الأمريكية
|0
|0
|8.332
|34
| ليبيريا
|0
|0
|8.090
|294
| سيرا ليون
|0
|0
|7.762
|125
| تشاد
|0
|0
|7.698
|194
| جزر فيرجن البريطانية
|0
|0
|7.305
|64
| جزر كوك
|0
|0
|7.144
|2
| جزر تركس وكايكوس
|0
|0
|6.617
|38
| سانت كيتس ونيفيس
|0
|0
|6.607
|46
| ساو تومي وبرينسيبي
|0
|0
|6.588
|80
| بالاو
|0
|0
|6.013
|9
| سانت بارتيليمي
|0
|0
|5.507
|5
| ناورو
|0
|0
|5.393
|1
| كيريباتي
|0
|0
|5.082
|24
| جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
|0
|0
|4.663
|39
| أنغيلا
|0
|0
|3.904
|12
| مكاو
|0
|0
|3.620
|121
| واليس وفوتونا
|0
|0
|3.550
|8
| سانت بيير وميكلون
|0
|0
|3.426
|2
| سان بيار وميكلون
|0
|0
|3.248
|1
| توفالو
|0
|0
|2.943
|1
|مواضيع قد تهمك :
|0
|0
|2.166
|0
| جزر فوكلاند (مالفيناس)
|0
|0
|1.923
|0
| مونتسيرات
|0
|0
|1.403
|8
| سينت يوستاتيوس
|0
|0
|1.221
|6
| سابا
|0
|0
|837
|2
| نيوي
|0
|0
|821
|0
| مناطق أخرى
|0
|0
|764
|13
| Holy See
|0
|0
|26
|0
| توكيلاو
|0
|0
|23
|0
| السيدة زاندام
|0
|0
|9
|2
| جزر بيتكيرن
|0
|0
|4
|0
| كوريا الشمالية
|0
|0
|0
|0
| سانت هيلانة
|0
|0
|0
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| تركمانستان
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|0
|0
|مجموع الحالات
|24.832
|126
|2.247.731.053
|20.910.159