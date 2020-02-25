إحصائيات مباشرة

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حالات الإصابة والوفيات حسب البلد

البلدإصابات اليوموفيات اليوممجموع الإصاباتمجموع الوفيات
حول العالم 00767.972.9616.950.655
أوقيانوسيا 00689.156.5866.881.718
الولايات المتحدة الأمريكية 00103.436.8291.127.152
الصين 0099.294.553121.515
الهند 0044.994.619531.913
فرنسا 0038.997.490167.985
ألمانيا 0038.437.756174.979
البرازيل 0037.682.660704.159
اليابان 0033.803.57274.694
كوريا الجنوبية 0032.406.59835.071
إيطاليا 0025.901.529190.906
المملكة المتحدة 0024.641.348227.928
روسيا 0022.967.718399.715
تركيا 0017.004.677101.419
إسبانيا 0013.980.340121.852
الفيتنام 0011.621.05743.206
أستراليا 0011.519.17122.076
فيتنام 0011.515.90843.175
الأرجنتين 0010.044.957130.472
هولندا 008.616.29722.986

مواضيع قد تهمك :

المكسيك 007.633.355334.336
إيران 007.612.662146.301
اندونيسيا 006.812.127161.879
بولندا 006.517.984119.629
كولمبيا 006.374.521142.861
النمسا 006.081.28722.534
تركيا 24.8321265.795.66551.645
البرتغال 005.594.10626.927
أوكرانيا 005.518.385109.904
اليونان 005.338.39437.210
تشيلي 005.288.48161.590
ماليزيا 005.118.35337.172
إسرائيل 004.829.68912.575
بلجيكا 004.801.88734.376
تايلند 004.753.61534.396
كندا 004.692.73253.046
جمهورية التشيك 004.642.82442.811
البيرو 004.514.682221.203
سويسرا 004.407.10614.025
الفلبين 004.168.00966.484

مواضيع قد تهمك :

جنوب أفريقيا 004.072.533102.595
الدانمارك 003.414.4198.756
رومانيا 003.408.45568.243
هونغ كونغ 002.901.93813.756
السويد 002.712.74324.536
صربيا 002.544.22818.057
سنغافورة 002.511.1721.841
العراق 002.465.54525.375
نيوزيلاندا 002.350.5013.159
هنغاريا 002.203.20048.798
بنغلادش 002.043.28829.463
سلوفاكيا 001.866.85721.167
جورجيا 001.845.53817.101
الأردن 001.746.99714.122
ايرلندا 001.713.9119.043
باكستان 001.580.63130.656
كازاخستان 001.502.85719.072
النرويج 001.485.9755.600
فنلندا 001.482.66810.012
سلوفينيا 001.344.5799.420

مواضيع قد تهمك :

لتوانيا 001.321.5409.692
بلغاريا 001.298.47538.371
المغرب 001.275.19116.297
كرواتيا 001.274.04018.276
غواتيمالا 001.264.57420.212
بورتوريكو 001.252.7135.938
لبنان 001.238.55210.936
كوستاريكا 001.237.6119.402
بوليفيا 001.203.73822.393
تونس 001.153.36129.423
كوبا 001.114.9348.530
الإكوادور 001.067.32736.034
الإمارات العربية المتحدة 001.067.0302.349
الإمارات العربية المتحدة 001.067.0302.349
بنما 001.044.9658.641
الأروجواي 001.038.7747.634
منغوليا 001.010.9442.284
نيبال 001.003.37212.031
بلاروسيا 00994.0377.118
لاتفيا 00975.7237.370

مواضيع قد تهمك :

المملكة العربية السعودية 00841.4699.646
أدريبجان 00831.96210.285
الباراجواي 00735.75919.961
فلسطين 00703.2285.708
البحرين 00696.6141.536
سيرلانكا 00672.55416.880
الكويت 00666.0052.570
جمهورية الدومنيكان 00663.1954.384
قبرص 00660.8541.364
مينمار 00640.82519.494
جمهورية مولدوفا 00620.75812.124
إستونيا 00601.5882.898
مولدوفا 00595.07311.918
فنزويلا 00552.6955.856
مصر 00516.02324.830
قطر 00514.524690
ليبيا 00507.2666.437
إثيوبيا 00500.9437.574
Réunion 00494.595921
الهندوراس 00472.61911.116

مواضيع قد تهمك :

أرمينيا 00449.2458.751
البوسنة والهرسك 00403.04916.352
عمان 00399.4494.628
لوكسمبورغ 00382.7851.000
مقدونيا الشمالية 00348.3359.939
زامبيا 00347.0224.062
كينيا 00343.7865.689
ألبانيا 00334.0903.604
بوتسوانا 00330.0772.797
بروناي دار السلام 00309.561162
موريشيوس 00308.2091.053
بروناي دار السلام 00299.505225
كوسوفو 00273.9143.209
الجزائر 00271.8526.881
نيجيريا 00266.6753.155
زيمبابوي 00265.6045.709
مونتنغرو 00251.1332.654
الموزمبيق 00233.4172.243
مارتينيك 00230.3541.104
أفغانستان 00223.6377.931

مواضيع قد تهمك :

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 00218.570671
لاوس 00216.693758
أيسلندا 00208.743186
جوادلوب 00203.2351.021
السلفادور 00201.7854.230
ترينيداد و توباغو 00191.4964.390
المالديف 00186.687316
أوغندا 00171.7293.632
غانا 00171.6531.462
ناميبيا 00171.3104.091
أوزبكستان 00171.0831.016
جامايكا 00155.3763.581
كمبوديا 00138.9323.056
رواندا 00133.1941.468
الكاميرون 00125.0901.974
مالطا 00119.052864
بربادوس 00109.276612
انغولا 00105.3841.934
غيانا الفرنسية 0098.041413
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0097.6971.468

مواضيع قد تهمك :

جمهورية الكونغو الديمقراطية 0096.6521.467
السنغال 0089.0071.971
مالاوي 0088.7912.686
الكوديفوار 0088.335835
قيرغيزستان 0087.8911.024
ساحل العاج 0087.885830
سورينام 0082.5881.408
كاليدونيا الجديدة 0080.064314
بولينيزيا الفرنسية 0078.613649
إيسواتيني 0074.8821.427
غيانا 0073.3851.299
بليز 0070.782688
فيجي 0069.047885
مدغشقر 0068.2891.425
جيرسي 0066.391161
الرأس الأخضر 0064.146414
السودان 0063.9935.046
موريتانيا 0063.712997
بوتان 0062.68321
سوريا 0057.4233.163

مواضيع قد تهمك :

بوروندي 0054.20115
غوام 0051.694415
السيشيل 0050.937172
الغابون 0048.992307
أندورا 0048.015159
بابوا غينيا الجديدة 0046.864670
كوراساو 0045.883305
أروبا 0044.224292
تنزانيا 0043.078846
مايوت 0042.027187
تنزانيا 0040.656845
الطوغو 0039.506290
غينيا 0038.563468
البهاماس 0038.084844
جزيرة آيل أوف مان 0038.008116
غيرنسي 0035.32667
جزر فارو 0034.65828
ليسوتو 0034.490706
هايتي 0034.301860
مالي 0033.151743

مواضيع قد تهمك :

جزر كايمان 0031.47237
القديسة لوسيا 0030.052409
البنين 0028.014163
الصومال 0027.3341.361
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) 0026.46065
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة 0025.293132
الكونغو 0025.196389
سان مارينو 0024.339125
تيمور ليشتي 0023.460138
بوركينافاسو 0022.056396
جزر سليمان 0021.611153
ليختنشتاين 0021.47387
جبل طارق 0020.550113
غرينادا 0019.693238
برمودا 0018.860165
جنوب السودان 0018.368138
طاجيكستان 0017.786125
غينيا الإستوائية 0017.130183
موناكو 0016.84267
تونغا 0016.81912

مواضيع قد تهمك :

ساموا 0016.77131
جزر مارشال 0016.09817
نيكاراغوا 0015.920245
دومينيكا 0015.76074
جيبوتي 0015.690189
جمهورية افريقيا الوسطى 0015.367113
جزر مريانا الشمالية 0014.04141
غامبيا 0012.626372
القديس مارتن 0012.32446
فانواتو 0012.01914
غرينلاند 0011.97121
اليمن 0011.9452.159
سينت مارتن 0011.05192
إريتريا 0010.189103
بونير 009.86433
سانت فنسنت وجزر غرينادين 009.631124
غينيا بيساو 009.614177
النيجر 009.513315
جزر القمر 009.109160
أنتيغوا وبربودا 009.106146

مواضيع قد تهمك :

ساموا الأمريكية 008.33234
ليبيريا 008.090294
سيرا ليون 007.762125
تشاد 007.698194
جزر فيرجن البريطانية 007.30564
جزر كوك 007.1442
جزر تركس وكايكوس 006.61738
سانت كيتس ونيفيس 006.60746
ساو تومي وبرينسيبي 006.58880
بالاو 006.0139
سانت بارتيليمي 005.5075
ناورو 005.3931
كيريباتي 005.08224
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة 004.66339
أنغيلا 003.90412
مكاو 003.620121
واليس وفوتونا 003.5508
سانت بيير وميكلون 003.4262
سان بيار وميكلون 003.2481
توفالو 002.9431

مواضيع قد تهمك :

002.1660
جزر فوكلاند (مالفيناس) 001.9230
مونتسيرات 001.4038
سينت يوستاتيوس 001.2216
سابا 008372
نيوي 008210
مناطق أخرى 0076413
Holy See 00260
توكيلاو 00230
السيدة زاندام 0092
جزر بيتكيرن 0040
كوريا الشمالية 0000
سانت هيلانة 0000
تركمانستان 0000
مجموع الحالات24.8321262.247.731.05320.910.159

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