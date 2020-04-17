إصابات اليوم

456

آخر تحديث : 2022-06-25 11:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

5.062

% 5.03
العناية المركزة

4

% 0.00
المصابون

100.594

-
المتعافون

94.792

% 94.23
الوفيات

740

% 0.74
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