إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

900

% 2.51
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

35.810

-
المتعافون

34.094

% 95.21
الوفيات

816

% 2.28
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