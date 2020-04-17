إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

72

% 0.86
العناية المركزة

6

% 0.07
المصابون

8.348

-
المتعافون

8.105

% 97.09
الوفيات

171

% 2.05
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