إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-09 18:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

4.815

-
مجموع الوفيات

1

% 0.02
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة