إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

9

% 1.98
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

454

-
المتعافون

438

% 96.48
الوفيات

7

% 1.54
العودة إلى القائمة