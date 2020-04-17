إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

24

% 0.23
العناية المركزة

10

% 0.09
المصابون

10.537

-
المتعافون

10.427

% 98.96
الوفيات

86

% 0.82
العودة إلى القائمة