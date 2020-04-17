إصابات اليوم

69

آخر تحديث : 2022-06-25 23:50:01
وفيات اليوم

3

-
حالات مستقرة

563

% 0.33
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

169.076

-
المتعافون

164.452

% 97.27
الوفيات

4.061

% 2.40
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