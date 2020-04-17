إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2020-04-17 16:26:25
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

17

% 100.00
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

17

-
المتعافون

0

% 0.00
الوفيات

0

% 0.00
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