إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

26

% 0.04
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

59.674

-
المتعافون

59.627

% 99.92
الوفيات

21

% 0.04
العودة إلى القائمة