إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.627

% 0.81
العناية المركزة

131

% 0.07
المصابون

201.024

-
المتعافون

196.406

% 97.70
الوفيات

2.991

% 1.49
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