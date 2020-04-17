إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-22 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

12.216

% 45.67
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

26.748

-
المتعافون

13.182

% 49.28
الوفيات

1.350

% 5.05
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