إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

46.301

% 0.75
العناية المركزة

342

% 0.01
المصابون

6.151.354

-
المتعافون

5.965.083

% 96.97
الوفيات

139.970

% 2.28
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