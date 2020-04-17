إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

449

% 1.01
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

44.521

-
المتعافون

43.905

% 98.62
الوفيات

167

% 0.38
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