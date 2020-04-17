إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-09 00:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

88.009

-
مجموع الوفيات

833

% 0.95
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة