إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

7

% 0.09
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

8.100

-
المتعافون

7.933

% 97.94
الوفيات

160

% 1.98
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