إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

251

% 1.57
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

15.957

-
المتعافون

15.568

% 97.56
الوفيات

138

% 0.86
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