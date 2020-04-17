إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

48.662

% 34.23
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

142.161

-
المتعافون

90.387

% 63.58
الوفيات

3.112

% 2.19
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