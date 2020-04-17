إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

135

% 0.76
العناية المركزة

2

% 0.01
المصابون

17.814

-
المتعافون

17.594

% 98.77
الوفيات

85

% 0.48
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