إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

429

% 0.98
العناية المركزة

14

% 0.03
المصابون

43.774

-
المتعافون

43.192

% 98.67
الوفيات

153

% 0.35
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