إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-04 09:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

66.391

-
مجموع الوفيات

161

% 0.24
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة