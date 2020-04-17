إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

7.677

% 52.41
العناية المركزة

2

% 0.01
المصابون

14.649

-
المتعافون

6.859

% 46.82
الوفيات

113

% 0.77
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