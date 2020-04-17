إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 02:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

74

% 0.20
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

37.299

-
المتعافون

36.951

% 99.07
الوفيات

274

% 0.73
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