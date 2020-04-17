إصابات اليوم

240

آخر تحديث : 2022-06-25 23:30:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

61.301

% 5.24
العناية المركزة

26

% 0.00
المصابون

1.169.968

-
المتعافون

1.071.421

% 91.58
الوفيات

37.246

% 3.18
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