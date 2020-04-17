إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 14:20:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

733

% 1.91
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

38.427

-
المتعافون

36.692

% 95.48
الوفيات

1.002

% 2.61
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