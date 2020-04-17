إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-22 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

14.041

% 75.93
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

18.491

-
المتعافون

4.225

% 22.85
الوفيات

225

% 1.22
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