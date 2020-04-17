إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

9.084

% 26.77
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

33.938

-
المتعافون

24.155

% 71.17
الوفيات

699

% 2.06
العودة إلى القائمة