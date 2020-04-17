إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

13

% 0.22
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

6.023

-
المتعافون

5.937

% 98.57
الوفيات

73

% 1.21
العودة إلى القائمة