إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2020-04-21 19:03:53
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

36

% 4.01
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

897

-
المتعافون

1

% 0.11
الوفيات

44

% 4.91
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