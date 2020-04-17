إصابات اليوم

119

آخر تحديث : 2022-06-25 06:40:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

712

% 0.30
العناية المركزة

23

% 0.01
المصابون

240.206

-
المتعافون

237.857

% 99.02
الوفيات

1.637

% 0.68
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