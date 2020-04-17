العدد 7727 السبت 25 يونيو 2022
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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إصابات اليوم
0
آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم
0
-
حالات مستقرة
1.453
% 5.36
العناية المركزة
5
% 0.02
المصابون
27.122
-
المتعافون
25.506
% 94.04
الوفيات
163
% 0.60
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