إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.453

% 5.36
العناية المركزة

5

% 0.02
المصابون

27.122

-
المتعافون

25.506

% 94.04
الوفيات

163

% 0.60
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