إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

58

% 0.67
العناية المركزة

1

% 0.01
المصابون

8.625

-
المتعافون

8.426

% 97.69
الوفيات

141

% 1.63
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