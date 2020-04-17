إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

73

% 0.46
العناية المركزة

5

% 0.03
المصابون

15.995

-
المتعافون

15.739

% 98.40
الوفيات

183

% 1.14
العودة إلى القائمة