إصابات اليوم

406

آخر تحديث : 2022-06-25 23:30:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

7.925

% 0.55
العناية المركزة

20

% 0.00
المصابون

1.444.043

-
المتعافون

1.432.838

% 99.22
الوفيات

3.280

% 0.23
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