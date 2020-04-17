إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-19 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.929

% 10.90
العناية المركزة

1

% 0.01
المصابون

17.697

-
المتعافون

15.630

% 88.32
الوفيات

138

% 0.78
العودة إلى القائمة