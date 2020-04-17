العدد 7962 الإثنين 13 فبراير 2023
آخر تحديث 23:54:09 GMT
إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في جمهورية مولدوفا
إصابات اليوم
0
آخر تحديث : 2023-02-09 00:00:01
وفيات اليوم
0
-
مجموع الإصابات
599.486
-
مجموع الوفيات
11.957
% 1.99
إحصائيات التلقيح
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