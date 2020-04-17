إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.417

% 0.86
العناية المركزة

3

% 0.00
المصابون

164.843

-
المتعافون

161.978

% 98.26
الوفيات

1.448

% 0.88
العودة إلى القائمة