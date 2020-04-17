إصابات اليوم

184

آخر تحديث : 2022-06-25 17:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

996

% 0.42
العناية المركزة

6

% 0.00
المصابون

239.291

-
المتعافون

235.571

% 98.45
الوفيات

2.724

% 1.14
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