إصابات اليوم

1.692

آخر تحديث : 2022-06-25 11:50:01
وفيات اليوم

1

-
حالات مستقرة

17.143

% 1.83
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

937.037

-
المتعافون

917.583

% 97.92
الوفيات

2.311

% 0.25
العودة إلى القائمة