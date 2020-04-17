إصابات اليوم

775

آخر تحديث : 2022-06-25 11:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

7.105

% 0.69
العناية المركزة

10

% 0.00
المصابون

1.034.947

-
المتعافون

1.021.194

% 98.67
الوفيات

6.648

% 0.64
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